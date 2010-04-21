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FONBET Кубок России 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 21 апреля 2010
Амкар-Пермь
21.04.2010, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
Пенальти не реализован!
Д. Белоруков
ГОЛ!
Д. Лазович
2:4
Пенальти не реализован!
А. Попов
ГОЛ!
Данни
2:3
ГОЛ!
А. Топчу
2:2
ГОЛ!
Р. Широков
1:2
ГОЛ!
Г. Пеев
1:1
ГОЛ!
А. Кержаков
0:1
116'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
109'
Замена
А. Розина
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Топчу
️️️️
М. Кушев
Травма
М. Кушев
Замена
Д. Дедечко
️️️️
И. Кнежевич
Желтая карточка
И. Кнежевич
Замена
В. Гришин
️️️️
Д. Соколов
Замена
А. Кержаков
️️️️
В. Быстров
Замена
Р. Широков
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
З. Сираков
+1
Желтая карточка
Данни
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
Д. Белоруков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-4-2
42
Нарубин
24
Федорив
21
Белоруков
24
Попов
14
Сираков
25
Соколов
13
Новакович
10
Кнежевич
7
Пеев
1
Волков
29
Кушев
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
6
Ломбертс
15
Губочан
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
9
Хусти
10
Данни
27
Лазович
25
Соколов
28
Гришин
28
Гришин
25
Соколов
10
Кнежевич
69
Дедечко
69
Дедечко
10
Кнежевич
29
Кушев
10
Топчу
10
Топчу
29
Кушев
9
Хусти
15
Широков
15
Широков
9
Хусти
18
Зырянов
27
Розина
27
Розина
18
Зырянов
34
Быстров
11
Кержаков
11
Кержаков
34
Быстров
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:45 (прямая)
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