Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Истра 1961: обзор матча 12 сентября 2025

Славен Белупо
12.09.2025, пятница, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Истра 1961
33' J. Mitrović 77' И. Несторовски
21' А. Кадушич
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Истра 1961
Завершен
Замена
Gabrijel Šivalec ️️️️➡️️ Ante Šuto
84'
Замена
Zvonimir Katalinić ️️️️➡️️ Josip Mitrović
84'
ГОЛ! 2:1! Илия Несторовски
Пас отдал Ante Šuto
77'
Замена
Michael Agbekpornu ️️️️➡️️ Михаил Каймаков
76'
72'
Замена
Saydou Bangura ️️️️➡️️ Смаил Превляк
Желтая карточка
Илия Несторовски
70'
69'
Желтая карточка
Дарио Марешич
Замена
Adrian Liber ️️️️➡️️ Igor Lepinjica
58'
ГОЛ! 1:1! Josip Mitrović
33'
21'
ГОЛ! 0:1! Адван Кадушич
Пас отдал Стипе Лончар
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
11
Josip Mitrović
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
17
Mateo Barać
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
2-3-5
31
Хаджикич
6
35
Жута
10
Каймаков
8
23
90
Несторовски
4
15
77
11
3-4-1-2
1
15
Марешич
26
Хайстер
97
Кадушич
10
Лончар
8
5
Радошевич
2
17
Фредериксен
16
Коски
9
Превляк
11
5
5
11
10
Каймаков
22
22
10
Каймаков
77
26
26
77
23
14
14
23
9
Превляк
11
11
9
Превляк
Остались в запасе
Славен Белупо
Истра 1961
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
17
Mateo Barać
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
29
Marko Aščić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
17
Mateo Barać
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
29
Marko Aščić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Славен Белупо - Истра 1961
1
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
14
Офсайды
5
2
Количество передач
357
358
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
71
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
1513
Новости команд
Все
Славен Белупо
Истра 1961
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 