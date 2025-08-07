Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
ЧФР Клуж - Брага
ЧФР Клуж - Брага: обзор матча 07 августа 2025
ЧФР Клуж
07.08.2025, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Брага
30'
Ш. Синюан
17'
Ж. Горби
50'
Ж. Горби
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол ЧФР Клуж - Брага
Завершен
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Луис Мунтяну
89'
Замена
Андрей Кордя
️️️️➡️️
Меритон Кореница
85'
Замена
Simão Rocha
️️️️➡️️
Камора
85'
82'
Замена
Diego Rodrigues
️️️️➡️️
Рикарду Орта
82'
Замена
Пау Виктор
️️️️➡️️
Марио Доржель
Желтая карточка
Léo Bolgado
77'
74'
Замена
Рожер Фернандеш
️️️️➡️️
Родриго Салазар
74'
Замена
Амин Эль Уаззани
️️️️➡️️
Фран Наварро
Замена
Tidiane Keita
️️️️➡️️
Дамьян Джокович
63'
Замена
Léo Bolgado
️️️️➡️️
Виргилиу Постолачи
63'
50'
ГОЛ! 1:2!
Жан-Баптист Горби
ГОЛ! 1:1!
Шерифф Синюан
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
Жан-Баптист Горби
Пас отдал
Фран Наварро
Желтая карточка
Меритон Кореница
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
33
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
96
Бени Нкололо
ПВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
10
Родриго Салазар
АП
21
Рикарду Орта
ЛВ
39
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
ЧФР Клуж
99
Алессандро Микаи
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
13
Simão Rocha
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
90
Razvan Gligor
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Андрей Кордя
ПВ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
47
Anton Krešić
ЦФ
15
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
17
Габриэл Москардо
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Рожер Фернандеш
ЛВ
95
Sandro Vidigal
ЦФ
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
3-2-2-3
89
Хиндрих
33
6
Синюан
45
Камора
8
Фика
88
Джокович
17
Кореница
96
Нкололо
93
Постолачи
9
Мунтяну
27
4-1-2-2-1
1
Хорничек
2
Гомес
4
Ниакате
14
Лагербилке
15
Оливейра
29
Горби
8
Моутинью
20
Доржель
10
Салазар
21
Орта
39
Наварро
93
Постолачи
4
4
93
Постолачи
45
Камора
13
13
45
Камора
88
Джокович
23
23
88
Джокович
17
Кореница
24
Кордя
24
Кордя
17
Кореница
9
Мунтяну
19
19
9
Мунтяну
21
Орта
50
50
21
Орта
10
Салазар
7
Фернандеш
7
Фернандеш
10
Салазар
39
Наварро
9
Эль Уаззани
9
Эль Уаззани
39
Наварро
20
Доржель
18
Виктор
18
Виктор
20
Доржель
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Брага
99
Алессандро Микаи
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
86
Viktor Kun
ЦП
90
Razvan Gligor
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
47
Anton Krešić
ЦФ
15
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
17
Габриэл Москардо
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
95
Sandro Vidigal
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
99
Алессандро Микаи
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
86
Viktor Kun
ЦП
90
Razvan Gligor
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
47
Anton Krešić
ЦФ
15
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
17
Габриэл Москардо
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
95
Sandro Vidigal
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча ЧФР Клуж - Брага
2
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Elcin Masiyev, Azerbaijan
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
Брага
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
11 августа, 15:45
7
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
4 августа, 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
1 августа, 00:40
8
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
11 августа, 15:45
7
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«ЧФР» – «Лугано»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 09:26
«Лугано» – «ЧФР»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.55
23 июля, 09:10
«ЧФР» – «Пакш» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:44
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
4 августа, 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
1 августа, 00:40
8
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73
30 июля, 20:31
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
ЧФР Клуж
Брага
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
2 : 3
03.08.2025
Университатя
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
2 : 3
03.08.2025
Университатя
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
31.07.2025
Лугано
Румыния. Лига I, 3 тур
ЧФР Клуж
0 : 2
27.07.2025
Арджеш Питешти
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 0
24.07.2025
Брага
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: