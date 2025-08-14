Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Брага - ЧФР Клуж
Брага - ЧФР Клуж: обзор матча 14 августа 2025
Брага
14.08.2025, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
19'
Р. Салазар (П)
45+5'
Р. Салазар
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Брага - ЧФР Клуж
Завершен
Замена
Diego Rodrigues
️️️️➡️️
Жоао Моутинью
82'
Замена
Пау Виктор
️️️️➡️️
Рикарду Орта
73'
Замена
Леонарду Лелу
️️️️➡️️
Густаф Лагербилке
73'
68'
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Бени Нкололо
63'
Замена
Линдон Эмерллаху
️️️️➡️️
Tidiane Keita
Замена
Gabriel Martínez
️️️️➡️️
Жан-Баптист Горби
61'
Замена
Витор Карвальо
️️️️➡️️
Паулу Оливейра
61'
46'
Замена
Simão Rocha
️️️️➡️️
Али Абид
46'
Замена
Matei Cristian Ilie
️️️️➡️️
Шерифф Синюан
46'
Замена
Андрей Кордя
️️️️➡️️
Меритон Кореница
ГОЛ! 2:0!
Родриго Салазар
Пас отдал
Жоао Моутинью
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Родриго Салазар
19'
14'
Желтая карточка
Али Абид
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
10
Родриго Салазар
АП
21
Рикарду Орта
ЛВ
39
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
96
Бени Нкололо
ПВ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Брага
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
17
Габриэл Москардо
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Рожер Фернандеш
ЛВ
77
Gabriel Martínez
ЦФ
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
ЧФР Клуж
99
Алессандро Микаи
ВР
1
Рарес Гал
ВР
13
Simão Rocha
ЦЗ
33
Antonio Bosec
ЦЗ
18
Линдон Эмерллаху
ОП
86
Viktor Kun
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Андрей Кордя
ПВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
47
Anton Krešić
ЦФ
15
Мохамед Бадамоси
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
15
Оливейра
2
Гомес
29
Горби
8
Моутинью
20
Доржель
21
Орта
10
Салазар
39
Наварро
4-3-2-1
89
Хиндрих
4
6
Синюан
45
Камора
3
Абид
23
88
Джокович
8
Фика
96
Нкололо
17
Кореница
93
Постолачи
14
Лагербилке
5
Лелу
5
Лелу
14
Лагербилке
15
Оливейра
6
Карвальо
6
Карвальо
15
Оливейра
8
Моутинью
50
50
8
Моутинью
29
Горби
77
77
29
Горби
21
Орта
18
Виктор
18
Виктор
21
Орта
3
Абид
13
13
3
Абид
23
18
Эмерллаху
18
Эмерллаху
23
17
Кореница
24
Кордя
24
Кордя
17
Кореница
6
Синюан
27
27
6
Синюан
96
Нкололо
19
19
96
Нкололо
Статистика матча Брага - ЧФР Клуж
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
ЧФР Клуж
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
11 августа, 15:45
7
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
4 августа, 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
1 августа, 00:40
8
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
4 августа, 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
1 августа, 00:40
8
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73
30 июля, 20:31
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
11 августа, 15:45
7
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«ЧФР» – «Лугано»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 09:26
«Лугано» – «ЧФР»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.55
23 июля, 09:10
«ЧФР» – «Пакш» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:44
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Брага
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
2 : 3
03.08.2025
Университатя
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 0
24.07.2025
Брага
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
2 : 3
03.08.2025
Университатя
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
31.07.2025
Лугано
Румыния. Лига I, 3 тур
ЧФР Клуж
0 : 2
27.07.2025
Арджеш Питешти
Архив
