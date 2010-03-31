Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Барселона
Арсенал - Барселона: обзор матча 31 марта 2010
Арсенал
31.03.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Барселона
70'
Т. Уолкотт
86'
С. Фабрегас (П)
47'
З. Ибрагимович
61'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Барселона
Замена
Г. Милито
️️️️
Л. Месси
Травма
С. Фабрегас
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Фабрегас
Красная карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
А. Диаби
Замена
Т. Анри
️️️️
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 1:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Н. Бендтнер
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Б. Санья
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Ж. Пике
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Н. Денилсон
️️️️
В. Галлас
Травма
В. Галлас
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
А. Аршавин
Травма
А. Аршавин
Желтая карточка
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
8
Сонг
4
Фабрегас
5
Диаби
28
Аршавин
14
Насри
32
Бендтнер
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
17
Максвелл
6
Хави
20
Кейта
5
Бускетс
10
Месси
9
Педро
11
Ибрагимович
28
Аршавин
27
Эбуэ
27
Эбуэ
28
Аршавин
36
Галлас
15
Денилсон
15
Денилсон
36
Галлас
3
Санья
32
Уолкотт
32
Уолкотт
3
Санья
10
Месси
22
Милито
22
Милито
10
Месси
11
Ибрагимович
12
Анри
12
Анри
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Арсенал
Барселона
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Арсенал - Барселона
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Барселона
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+