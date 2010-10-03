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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - Рубин
Cибирь - Рубин: обзор матча 03 октября 2010
Cибирь
03.10.2010, воскресенье, 11:45
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
29'
Стив
82'
Р. Беляев
51'
К. Нобоа (П)
80'
С. Боккетти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Рубин
Замена
Р. Каньяс
️️️️
Б. Гржелак
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 2:2!
Р. Беляев
Желтая карточка
В. Калешин
ГОЛ! 1:2!
С. Боккетти
Пас отдал
В. Калешин
Замена
Е. Филипенко
️️️️
А. Ойеволе
Травма
А. Ойеволе
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Шевченко
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Нобоа
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Горбанец
Замена
В. Калешин
️️️️
К. Ансальди
+3
Желтая карточка
К. Эдуардо
ГОЛ! 1:0!
Стив
Пас отдал
Т. Чижек
Желтая карточка
И. Нагибин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
99
Игорь Шевченко
АП
11
Александр Дегтярев
ПП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
22
Карлос Эдуардо
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-4-1-1
18
Вашек
3
Молош
4
Выходил
83
Стив
58
Ойеволе
22
Чижек
9
Нагибин
5
Шумуликоски
11
Дегтярев
99
Шевченко
9
Гржелак
4-3-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
16
Боккетти
44
Навас
14
Ансальди
16
Нобоа
10
Натхо
11
Касаев
32
Горбанец
22
Эдуардо
13
Медведев
58
Ойеволе
24
Филипенко
24
Филипенко
58
Ойеволе
9
Гржелак
88
Каньяс
88
Каньяс
9
Гржелак
99
Шевченко
7
Беляев
7
Беляев
99
Шевченко
14
Ансальди
17
Калешин
17
Калешин
14
Ансальди
22
Эдуардо
32
Баляйкин
32
Баляйкин
22
Эдуардо
32
Горбанец
12
Корниленко
12
Корниленко
32
Горбанец
Остались в запасе
Cибирь
Рубин
18
Эдуард Круг
ЦФ
1
Алексей Солосин
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
19
Александр Антипенко
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
18
Эдуард Круг
ЦФ
1
Алексей Солосин
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Cибирь - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В.Дроздов (Москва)
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:25 (прямая)
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