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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 04 июля 2010
Зенит
04.07.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
15'
В. Быстров
88'
К. Зырянов
66'
Р. Тагирбеков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
Замена
Э. Мамаев
️️️️
М. Шукуров
Вторая желтая
Д. Цораев
ГОЛ! 2:1!
К. Зырянов
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Быстров
Замена
Т. Тимонов
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
ГОЛ! 1:1!
Р. Тагирбеков
Пас отдал
Н. Жосан
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Розина
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
К. Зырянов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Алессандро Розина
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
23
Николай Жосан
АП
6
Давид Цораев
ПП
3
Али Гаджибеков
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
27
Розина
18
Зырянов
34
Быстров
15
Широков
11
Кержаков
4-1-3-1-1
77
Ревишвили
4
Шукуров
13
Тагирбеков
3
Пекович
16
Квирквелия
88
Бакаев
6
Цораев
5
Кебе
7
Агаларов
23
Жосан
3
Гаджибеков
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
27
Розина
11
Ионов
11
Ионов
27
Розина
34
Быстров
99
Канунников
99
Канунников
34
Быстров
4
Шукуров
17
Мамаев
17
Мамаев
4
Шукуров
3
Гаджибеков
0
Тимонов
0
Тимонов
3
Гаджибеков
Остались в запасе
Зенит
Анжи
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Илья Абаев
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Анжи
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Барышников
Анатолий Цветнов (оба - Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-Плюс Наш футбол" - 18:45 (прямая трансляция)
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