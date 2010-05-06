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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ахмат
Томь - Ахмат: обзор матча 06 мая 2010
Томь
06.05.2010, четверг, 12:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
22'
С. Корниленко (П)
85'
А. Дзюба
47'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ахмат
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Харитонов
+1
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
З. Садаев
️️️️
Маурисио
ГОЛ! 2:1!
А. Дзюба
Пас отдал
В. Климов
Замена
С. Скобляков
️️️️
С. Ковальчук
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Желтая карточка
А. Кобенко
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Корниленко
Замена
А. Кобенко
️️️️
Э. Бракамонте
ГОЛ! 1:1!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
З. Хаймович
Желтая карточка
Маурисио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Корниленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
39
Сергей Ковальчук
АП
33
Валерий Климов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
19
Эктор Бракамонте
АП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
59
Иванов
23
Джиоев
37
Йокич
35
Гультяев
83
Харитонов
55
Ким Нам Иль
66
Мичков
33
Климов
39
Ковальчук
12
Корниленко
4-1-3-1-1
31
Дикань
5
Феррейра
4
Хаймович
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
17
Арсэ
40
Благо
13
Лахиялов
19
Бракамонте
9
Асильдаров
39
Ковальчук
55
Скобляков
55
Скобляков
39
Ковальчук
83
Харитонов
24
Смирнов
24
Смирнов
83
Харитонов
12
Корниленко
22
Дзюба
22
Дзюба
12
Корниленко
19
Бракамонте
20
Кобенко
20
Кобенко
19
Бракамонте
17
Арсэ
6
Гвазава
6
Гвазава
17
Арсэ
8
Маурисио
9
Садаев
9
Садаев
8
Маурисио
Остались в запасе
Томь
Ахмат
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
95
Ризавди Эдилов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Томь - Ахмат
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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