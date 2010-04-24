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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Сатурн
Динамо - Сатурн: обзор матча 24 апреля 2010
Динамо
24.04.2010, суббота, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сатурн
73'
А. Епуряну
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Сатурн
Вторая желтая
А. Воронин
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ! 1:0!
А. Епуряну
Пас отдал
Л. Фернандес
Замена
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
И. Семшов
️️️️
К. Комбаров
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Каряка
Травма
А. Каряка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
(К)
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
13
Гранат
6
Фернандес
24
Епуряну
9
Комбаров
88
Чеснаускис
17
Ребко
26
Уилкшир
19
Самедов
0
Воронин
9
Кокорин
4-1-4-1
31
Кински
4
Ангбва
36
Грачев
26
Зелао
55
Нахушев
5
Немов
88
Иванов
5
Каряка
41
Сапета
7
Бояринцев
26
Якубко
9
Комбаров
20
Семшов
20
Семшов
9
Комбаров
19
Самедов
90
Смолов
90
Смолов
19
Самедов
5
Каряка
8
Махмудов
8
Махмудов
5
Каряка
7
Бояринцев
10
Кириченко
10
Кириченко
7
Бояринцев
Остались в запасе
Динамо
Сатурн
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
Остались в запасе
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Динамо - Сатурн
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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