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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - ЦСКА
Cибирь - ЦСКА: обзор матча 24 апреля 2010
Cибирь
24.04.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
ЦСКА
74'
Т. Чижек
12'
С. Игнашевич
45+2'
Гильерме
54'
Т. Нецид
74'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - ЦСКА
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Д. Шемберас
Замена
М. Гонсалес
️️️️
П. Мамаев
Замена
М. Красич
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 1:4!
А. Дзагоев
Пас отдал
Т. Нецид
ГОЛ! 1:3!
Т. Чижек
Замена
А. Климавичус
️️️️
Е. Зиновьев
ГОЛ! 0:3!
Т. Нецид
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
А. Васильев
️️️️
Г. Близнюк
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Антипенко
+2
ГОЛ! 0:2!
Гильерме
Пас отдал
К. Хонда
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
Г. Близнюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
10
Геннадий Близнюк
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
4-4-2
30
Ковалевски
3
Молош
4
Выходил
17
Бухряков
4
Астафьев
22
Чижек
9
Шуленин
10
Близнюк
52
Зиновьев
19
Антипенко
13
Медведев
4-1-3-2
35
Акинфеев
15
Одиа
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
10
Мамаев
3
Хонда
66
Дзагоев
17
Гильерме
15
Нецид
52
Зиновьев
28
Климавичус
28
Климавичус
52
Зиновьев
10
Близнюк
8
Васильев
8
Васильев
10
Близнюк
19
Антипенко
9
Нагибин
9
Нагибин
19
Антипенко
10
Мамаев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Мамаев
5
Шемберас
25
Рахимич
25
Рахимич
5
Шемберас
17
Гильерме
17
Красич
17
Красич
17
Гильерме
Остались в запасе
Cибирь
ЦСКА
1
Алексей Солосин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Cибирь - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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