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Cибирь - Спартак-Нальчик
Cибирь - Спартак-Нальчик: обзор матча 27 марта 2010
Cибирь
27.03.2010, суббота, 11:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
18'
В. Дядюн
53'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак-Нальчик
+2
Замена
В. Хатаженков
️️️️
В. Дядюн
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Г. Гогуа
Замена
Патрик
️️️️
Д. Сирадзе
Желтая карточка
Д. Сирадзе
Замена
М. Астафьев
️️️️
Т. Чижек
Замена
А. Антипенко
️️️️
Е. Филипенко
ГОЛ! 0:2!
В. Дядюн
Пас отдал
Р. Концедалов
Желтая карточка
Е. Филипенко
Желтая карточка
А. Климавичус
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Замена
А. Аравин
️️️️
Д. Молош
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Дядюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
14
Патрик
ЦФ
3-2-3-2
30
Ковалевски
4
Выходил
17
Бухряков
24
Филипенко
3
Молош
28
Климавичус
22
Чижек
9
Шуленин
52
Зиновьев
13
Медведев
11
Дегтярев
4-4-2
30
Отто
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
21
Филатов
31
Леандро
13
Гетериев
11
Концедалов
7
Гогуа
17
Дядюн
8
Сирадзе
3
Молош
2
Аравин
2
Аравин
3
Молош
22
Чижек
4
Астафьев
4
Астафьев
22
Чижек
24
Филипенко
19
Антипенко
19
Антипенко
24
Филипенко
17
Дядюн
7
Хатаженков
7
Хатаженков
17
Дядюн
7
Гогуа
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Гогуа
8
Сирадзе
14
Патрик
14
Патрик
8
Сирадзе
Остались в запасе
Cибирь
Спартак-Нальчик
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
13
Александр Щаницин
АП
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Cибирь - Спартак-Нальчик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 10:45 (прямая)
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