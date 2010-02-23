Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штутгарт - Барселона
Штутгарт - Барселона: обзор матча 23 февраля 2010
Штутгарт
23.02.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Барселона
26'
Какау
52'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Барселона
Желтая карточка
С. Хедира
+3
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
Ч. Марика
️️️️
П. Погребняк
Замена
З. Кузманович
️️️️
К. Треш
Замена
Г. Милито
️️️️
Р. Маркес
Замена
Т. Анри
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Ж. Пике
Желтая карточка
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:0!
Какау
Пас отдал
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Р. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
15
Дельпьер
35
Таски
22
Челоцци
11
Глеб
28
Треш
28
Хедира
10
Гебхарт
88
Погребняк
18
Какау
4-1-2-2-1
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
4
Маркес
17
Максвелл
42
Туре
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
8
Иньеста
11
Ибрагимович
10
Гебхарт
13
Руди
13
Руди
10
Гебхарт
28
Треш
8
Кузманович
8
Кузманович
28
Треш
88
Погребняк
19
Марика
19
Марика
88
Погребняк
4
Маркес
22
Милито
22
Милито
4
Маркес
42
Туре
12
Анри
12
Анри
42
Туре
Остались в запасе
Штутгарт
Барселона
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Кристиан Гросс
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Штутгарт - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Штутгарт
Барселона
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+