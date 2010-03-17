Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Штутгарт
Барселона - Штутгарт: обзор матча 17 марта 2010
Барселона
17.03.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Штутгарт
14'
Л. Месси
22'
Педро
61'
Л. Месси
90'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Штутгарт
ГОЛ! 4:0!
Б. Кркич
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Б. Кркич
️️️️
А. Иньеста
Замена
Г. Милито
️️️️
Т. Анри
Замена
Ч. Марика
️️️️
П. Погребняк
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
З. Кузманович
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Челоцци
Желтая карточка
П. Погребняк
Желтая карточка
Й. Леманн
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Я. Туре
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
28
Кристиан Треш
ПП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
42
Туре
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
12
Анри
4-4-2
13
Леманн
22
Челоцци
15
Дельпьер
5
Нидермайер
3
Молинаро
28
Треш
8
Кузманович
28
Хедира
11
Глеб
88
Погребняк
18
Какау
12
Анри
22
Милито
22
Милито
12
Анри
5
Бускетс
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Кркич
9
Кркич
8
Иньеста
22
Челоцци
10
Гебхарт
10
Гебхарт
22
Челоцци
88
Погребняк
19
Марика
19
Марика
88
Погребняк
Остались в запасе
Барселона
Штутгарт
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Барселона - Штутгарт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Штутгарт
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+