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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 01 сентября 2024
Локомотив
01.09.2024, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
5'
В. Са
45+3'
Э. Сперцян (П)
64'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Краснодар
Желтая карточка
В. Сарвели
90'
+1
87'
Вторая желтая
Д. Кордоба
84'
Желтая карточка
Л. Оласа
80'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
80'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
В. Са
78'
Желтая карточка
Д. Кордоба
77'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
77'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
Замена
А. Карпукас
️️️️
А. Батраков
76'
68'
Замена
А. Черников
️️️️
К. Кастаньо
64'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кордоба
Пас отдал
В. Са
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
62'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Н. Тикнизян
46'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Тимофеев
46'
Замена
В. Раков
️️️️
М. Ненахов
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Сперцян
Желтая карточка
И. Лантратов
45'
+1
Желтая карточка
И. Самошников
37'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Са
Желтая карточка
Н. Тикнизян
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
6
Баринов
94
Тимофеев
45
Сильянов
83
Батраков
10
Воробьев
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
15
Кастаньо
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
83
Батраков
93
Карпукас
93
Карпукас
83
Батраков
94
Тимофеев
9
Пиняев
9
Пиняев
94
Тимофеев
24
Ненахов
11
Раков
11
Раков
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
71
Тикнизян
9
Сарвели
9
Сарвели
71
Тикнизян
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
15
Кастаньо
53
Черников
53
Черников
15
Кастаньо
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
27
Са
90
Смолов
90
Смолов
27
Са
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
4
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
430
423
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Дурасов)
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