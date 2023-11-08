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Реал - Брага

08.11.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 4 тур Реал - Брага
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа C
3 тур
24 октября, вторник 22:00 Брага Реал
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