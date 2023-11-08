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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Брага
Реал - Брага: обзор матча 08 ноября 2023
Реал
08.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
3 : 0
Завершен
Брага
27'
Б. Диас
58'
Винисиус
61'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Брага
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
83'
Замена
Н. Пас
️️️️
Ф. Вальверде
77'
Замена
Хоселу
️️️️
Родриго
77'
77'
Замена
А. Орта
️️️️
Брума
77'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Джало
Замена
Л. Модрич
️️️️
Б. Диас
74'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
74'
62'
Замена
А. Руис
️️️️
Р. Орта
62'
Замена
А. Мусрати
️️️️
Р. Саласар
62'
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
61'
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
Л. Васкес
58'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
Пас отдал
Родриго
27'
6'
Пенальти не реализован!
А. Джало
Желтая карточка
Л. Васкес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Хоселу
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
3-3-3-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
6
Начо
8
Вальверде
6
Камавинга
8
Кроос
7
Винисиус
21
Диас
11
Родриго
17
Васкес
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
6
Фонте
4
Ниакате
26
Борха
6
Карвальо
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
25
Джало
77
Брума
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
17
Васкес
26
Карвахаль
26
Карвахаль
17
Васкес
8
Вальверде
10
Пас
10
Пас
8
Вальверде
21
Диас
14
Модрич
14
Модрич
21
Диас
11
Родриго
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Родриго
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
77
Брума
6
Орта
6
Орта
77
Брума
17
Саласар
73
Мусрати
73
Мусрати
17
Саласар
21
Орта
9
Руис
9
Руис
21
Орта
25
Джало
24
Банза
24
Банза
25
Джало
Остались в запасе
Реал
Брага
13
Диего Пинейро
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Реал - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Бернабеу
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