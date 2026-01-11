Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала», финал Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал»