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  • «Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 20:50
Барселона
11.01.2026, воскресенье, 22:00
Суперкубок Испании, Финал
3 : 2
Завершен
Реал
36' Рафинья 45+4' Р. Левандовски 73' Рафинья
45+2' Винисиус 45+6' Г. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-3-2-1
1
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
3-1-3-3
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
7
Гарсия
7
Винисиус
24
Гарсия
18
Мартин
18
Мартин
24
Гарсия
10
Ямаль
33
Араухо
33
Араухо
10
Ямаль
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
8
Вальверде
15
Гюлер
15
Гюлер
8
Вальверде
7
Винисиус
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Винисиус
7
Гарсия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Барселона - Реал
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
12
Офсайды
1
0
Количество передач
661
305
Сейвы
7
4
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала», финал Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Реал»

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Испании Реал Барселона
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