11.01.2026, воскресенье, 22:00
Суперкубок Испании, Финал
Суперкубок Испании, Финал
3 : 2
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-2-1
1
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
3-1-3-3
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
7
Гарсия
7
Винисиус
24
Гарсия
18
Мартин
18
Мартин
24
Гарсия
10
Ямаль
33
Араухо
33
Араухо
10
Ямаль
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
8
Вальверде
15
Гюлер
15
Гюлер
8
Вальверде
7
Винисиус
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Винисиус
7
Гарсия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Барселона - Реал
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
12
Офсайды
1
0
Количество передач
661
305
Сейвы
7
4
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала», финал Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»