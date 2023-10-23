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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Оцелул
ЧФР Клуж - Оцелул: обзор матча 23 октября 2023
ЧФР Клуж
23.10.2023, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 13 тур
0 : 0
Завершен
Оцелул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Оцелул
Замена
L. Mihai
️️️️
Л. Квек
90'
+1
90'
Замена
M. Adascalitei
️️️️
Ф. Масьел
84'
Желтая карточка
M. Zhelev
84'
Желтая карточка
M. Silva
81'
Желтая карточка
D. Zivulic
Желтая карточка
Л. Квек
77'
66'
Замена
D. Zivulic
️️️️
A. Lopez
65'
Замена
Ш. Бодиштяну
️️️️
R. Tanasa
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Ч. Деяк
65'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
Л. Юричич
65'
59'
Замена
V. Jardan
️️️️
С. Телеш
59'
Замена
K. Fatai
️️️️
A. Pop
Замена
R. Filip
️️️️
Д. Бирлигеа
46'
40'
Желтая карточка
J. Cissé
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Ziv Morgan
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Лука Юричич
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
88
Luca Mihai
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
22
V. Jardan
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
2-1-3-1-3
90
Сава
15
Айети
3
40
Квек
73
Мухар
10
Деяк
19
Могос
11
Бирлигеа
41
7
Отеле
7
Юричич
3-3-3
1
28
25
Ловрич
26
71
23
Телеш
31
Чизотти
2
67
Масьел
99
40
Квек
88
88
40
Квек
11
Бирлигеа
8
8
11
Бирлигеа
10
Деяк
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Деяк
7
Юричич
7
Бетанкор
7
Бетанкор
7
Юричич
23
Телеш
22
22
23
Телеш
92
92
71
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
71
67
Масьел
26
26
67
Масьел
99
90
90
99
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Оцелул
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Алин Фика
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
3
Rosario Latouchent
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Алин Фика
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
3
Rosario Latouchent
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча ЧФР Клуж - Оцелул
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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