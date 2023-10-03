Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 03 октября 2023
Урал
03.10.2023, вторник, 15:00
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
40'
А. Егорычев
56'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Рубин
Замена
В. Малькевич
️️️️
И. Дмитриев
87'
Замена
️️️️
Э. Бикфалви
75'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Д. Мишкич
71'
70'
Желтая карточка
М. Апшацев
64'
Замена
В. Вада
️️️️
М. Уридия
64'
Замена
️️️️
У. Дрезгич
64'
Замена
И. Рожков
️️️️
М. Ширяев
64'
Замена
Н. Чумич
️️️️
И. Коновалов
ГОЛ! 2:0!
Э. Бикфалви
56'
Замена
Итало
️️️️
Е. Филипенко
46'
Замена
️️️️
А. Юшин
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Фамейе
ГОЛ! 1:0!
А. Егорычев
Пас отдал
Э. Бикфалви
40'
Желтая карточка
Е. Филипенко
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
4-1-2-3
1
Помазун
15
Кулаков
25
Эмерсон
24
Филипенко
22
Бевеев
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
27
Дмитриев
10
Бикфалви
7
Юшин
4-4-2
50
Шамов
2
Тесленко
26
Дрезгич
5
Ашурматов
12
Ширяев
21
Зотов
17
Коновалов
23
Безруков
6
Апшацев
25
Уридия
7
Фамейе
27
Дмитриев
44
Малькевич
44
Малькевич
27
Дмитриев
24
Филипенко
16
Итало
16
Итало
24
Филипенко
33
Мишкич
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
33
Мишкич
12
Ширяев
71
Рожков
71
Рожков
12
Ширяев
25
Уридия
23
Вада
23
Вада
25
Уридия
17
Коновалов
27
Чумич
27
Чумич
17
Коновалов
Остались в запасе
Урал
Рубин
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Рубин
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
5
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
09:00
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
5
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+