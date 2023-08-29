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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 29 августа 2023
Рубин
29.08.2023, вторник, 15:00
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Урал
10'
Р. Ашурматов
30'
Е. Тесленко
35'
А. Егорычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Урал
Желтая карточка
М. Ширяев
90'
+2
Желтая карточка
Р. Ашурматов
85'
81'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
С. Бакаев
80'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
М. Уридия
77'
Замена
У. Рахмоналиев
️️️️
М. Апшацев
77'
Замена
М. Даку
️️️️
И. Коновалов
71'
68'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Т. Аюпов
Желтая карточка
Е. Тесленко
52'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
В. Лисакович
46'
46'
Замена
Итало
️️️️
А. Мамин
46'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Егорычев
Желтая карточка
В. Лисакович
41'
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Егорычев
ГОЛ! 2:0!
Е. Тесленко
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ашурматов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3-4-1-2
66
Янович
5
Ашурматов
12
Ширяев
2
Тесленко
6
Апшацев
17
Коновалов
23
Безруков
19
Иванов
17
Бакаев
99
Лисакович
25
Уридия
4-2-1-2-1
1
Помазун
22
Бевеев
25
Эмерсон
46
Мамин
15
Кулаков
8
Аюпов
75
Сиссе
5
Егорычев
7
Юшин
27
Дмитриев
79
Каштанов
6
Апшацев
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
6
Апшацев
17
Бакаев
44
Кузнецов
44
Кузнецов
17
Бакаев
25
Уридия
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
25
Уридия
99
Лисакович
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Лисакович
17
Коновалов
19
Даку
19
Даку
17
Коновалов
46
Мамин
16
Итало
16
Итало
46
Мамин
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
8
Аюпов
33
Мишкич
33
Мишкич
8
Аюпов
5
Егорычев
7
Шеттине
7
Шеттине
5
Егорычев
Остались в запасе
Рубин
Урал
98
Артем Исмагилов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - Урал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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