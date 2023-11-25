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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 25 ноября 2023
Крылья Советов
25.11.2023, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Локомотив
32'
Ф. Костанца
90+4'
В. Писарский
90+12'
Б. Гарре (П)
30'
С. Пиняев
62'
Р. Жемалетдинов
84'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Локомотив
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Б. Гарре
90'
+12
ГОЛ! 2:3!
В. Писарский
Пас отдал
Б. Гарре
90'
+4
Замена
Г. Зотов
️️️️
Н. Рассказов
87'
Замена
Е. Карпицкий
️️️️
Р. Ежов
87'
84'
ГОЛ! 1:3!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
Т. Сулейманов
80'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Дзюба
Замена
В. Писарский
️️️️
В. Шитов
79'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Н. Салтыков
71'
Замена
Д. Якуба
️️️️
С. Бабкин
71'
67'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
С. Пиняев
67'
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Глушенков
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
С. Пиняев
Желтая карточка
Б. Гарре
57'
56'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
Ф. Костанца
49'
46'
Замена
А. Сильянов
️️️️
М. Митай
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костанца
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Пиняев
Пас отдал
М. Глушенков
24'
Желтая карточка
А. Карпукас
14'
Желтая карточка
М. Глушенков
Желтая карточка
А. Солдатенков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Юрий Горшков
ПЗ
29
Роман Ежов
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
14
Никита Салтыков
ЦП
7
Бенхамин Гарре
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
21
Антон Миранчук
ЦП
10
Максим Глушенков
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
11
Амар Рахманович
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ломаев
95
Гапонов
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
29
Ежов
6
Бабкин
14
Салтыков
7
Гарре
15
Рассказов
73
Шитов
4-1-4-1
22
Лантратов
24
Ненахов
85
Морозов
3
Фассон
2
Митай
93
Карпукас
10
Глушенков
6
Баринов
21
Миранчук
9
Пиняев
22
Дзюба
15
Рассказов
31
Зотов
31
Зотов
15
Рассказов
6
Бабкин
8
Якуба
8
Якуба
6
Бабкин
14
Салтыков
11
Рахманович
11
Рахманович
14
Салтыков
29
Ежов
21
Карпицкий
21
Карпицкий
29
Ежов
73
Шитов
77
Писарский
77
Писарский
73
Шитов
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
10
Глушенков
71
Самошников
71
Самошников
10
Глушенков
2
Митай
45
Сильянов
45
Сильянов
2
Митай
9
Пиняев
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Пиняев
22
Дзюба
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Дзюба
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
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