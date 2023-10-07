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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 07 октября 2023
Урал
07.10.2023, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
12'
С. Бегич
53'
Э. Бикфалви
5'
А. Дзюба
90+6'
Т. Сулейманов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Локомотив
90'
+7
Желтая карточка
М. Митай
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Т. Сулейманов
Пас отдал
Л. Фассон
Замена
Е. Филипенко
️️️️
И. Ишков
90'
+1
90'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
90'
Желтая карточка
А. Дзюба
Желтая карточка
М. Бевеев
90'
81'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
К. Марадишвили
Замена
В. Малькевич
️️️️
И. Дмитриев
78'
75'
Замена
М. Митай
️️️️
А. Сильянов
75'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Н. Тикнизян
Пенальти не реализован!
И. Ишков
74'
Пенальти не реализован!
И. Ишков
71'
59'
Замена
С. Пиняев
️️️️
И. Самошников
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Г. Шеттине
59'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
53'
Замена
И. Ишков
️️️️
А. Юшин
46'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Д. Мишкич
46'
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
Г. Шеттине
39'
Желтая карточка
С. Бегич
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Бегич
Пас отдал
Д. Мишкич
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
27
Игорь Дмитриев
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
24
Максим Ненахов
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Помазун
46
Мамин
2
Бегич
25
Эмерсон
27
Дмитриев
75
Сиссе
15
Кулаков
33
Мишкич
10
Бикфалви
7
Юшин
7
Шеттине
3-3-1-2-1
22
Лантратов
71
Самошников
85
Морозов
3
Фассон
45
Сильянов
6
Баринов
24
Ненахов
22
Марадишвили
21
Миранчук
71
Тикнизян
22
Дзюба
27
Дмитриев
44
Малькевич
44
Малькевич
27
Дмитриев
Ишков
24
Филипенко
24
Филипенко
Ишков
33
Мишкич
22
Бевеев
22
Бевеев
33
Мишкич
7
Шеттине
8
Аюпов
8
Аюпов
7
Шеттине
7
Юшин
97
Ишков
97
Ишков
7
Юшин
71
Тикнизян
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
71
Тикнизян
45
Сильянов
2
Митай
2
Митай
45
Сильянов
71
Самошников
9
Пиняев
9
Пиняев
71
Самошников
21
Миранчук
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Миранчук
22
Марадишвили
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Марадишвили
Остались в запасе
Урал
Локомотив
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Урал - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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