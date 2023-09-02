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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Рубин
Нижний Новгород - Рубин: обзор матча 02 сентября 2023
Нижний Новгород
02.09.2023, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
16'
Н. Калинский (П)
28'
Э. Севикян
50'
К. Гоцук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Рубин
Замена
Д. Тихий
️️️️
Н. Калинский
88'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
М. Стаматов
81'
78'
Замена
И. Коновалов
️️️️
У. Рахмоналиев
78'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Мартынович
Желтая карточка
Э. Севикян
65'
Замена
В. Карапузов
️️️️
А. Трошечкин
61'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Д. Живоглядов
61'
50'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Гоцук
46'
Замена
И. Рожков
️️️️
А. Ломовицкий
ГОЛ! 2:0!
Э. Севикян
28'
Желтая карточка
В. Александров
24'
24'
Желтая карточка
М. Даку
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Калинский
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-3-1-1-1
25
Нигматуллин
30
Стаматов
24
Гоцук
2
Александров
27
Живоглядов
22
Каккоев
8
Майга
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Севикян
99
Сулейманов
4-2-1-1-2
99
Дюпин
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
14
Мартынович
7
Рахмоналиев
6
Иву
21
Зотов
11
Ломовицкий
7
Фамейе
19
Даку
30
Стаматов
6
Юлдошев
6
Юлдошев
30
Стаматов
78
Калинский
15
Тихий
15
Тихий
78
Калинский
27
Живоглядов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
27
Живоглядов
5
Трошечкин
17
Карапузов
17
Карапузов
5
Трошечкин
11
Ломовицкий
71
Рожков
71
Рожков
11
Ломовицкий
14
Мартынович
19
Иванов
19
Иванов
14
Мартынович
7
Рахмоналиев
17
Коновалов
17
Коновалов
7
Рахмоналиев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Рубин
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Нижний Новгород - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
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