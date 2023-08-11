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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 11 августа 2023
Урал
11.08.2023, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Спартак
45+2'
Д. Мишкич
90'
А. Егорычев
90+4'
Э. Бикфалви
53'
Т. Бонгонда
81'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Спартак
90'
+7
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Красная карточка
Г. Шеттине
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Г. Шеттине
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Егорычев
90'
88'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
С. Бегич
87'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Д. Кулаков
85'
81'
ГОЛ! 1:2!
А. Соболев
74'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Д. Денисов
73'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Бонгонда
73'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Зобнин
Желтая карточка
Г. Шеттине
69'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
А. Юшин
69'
Замена
И. Ишков
️️️️
Т. Аюпов
69'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Каштанов
62'
56'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Х. Медина
53'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
К. Промес
ГОЛ! 1:0!
Д. Мишкич
45'
+2
Желтая карточка
М. Бевеев
44'
Желтая карточка
А. Юшин
38'
28'
Желтая карточка
А. Соболев
Пенальти не реализован!
Д. Мишкич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
7
Александр Юшин
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
97
Илья Ишков
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Помазун
16
Итало
22
Бевеев
2
Бегич
24
Кики
8
Аюпов
15
Кулаков
33
Мишкич
5
Егорычев
7
Юшин
79
Каштанов
4-1-1-3-1
71
Свинов
97
Денисов
68
Литвинов
14
Джикия
5
Рябчук
35
Мартинс
47
Зобнин
10
Бонгонда
28
Медина
10
Промес
7
Соболев
15
Кулаков
10
Бикфалви
10
Бикфалви
15
Кулаков
8
Аюпов
97
Ишков
97
Ишков
8
Аюпов
7
Юшин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Юшин
79
Каштанов
7
Шеттине
7
Шеттине
79
Каштанов
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
47
Зобнин
18
Умяров
18
Умяров
47
Зобнин
28
Медина
8
Игнатов
8
Игнатов
28
Медина
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
Остались в запасе
Урал
Спартак
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Урал - Спартак
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Роман Галимов; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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