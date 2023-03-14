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Кубок России
Акрон - Локомотив
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Судьи
Главный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Помощники:
Роман Усачев, Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Игорь Панин
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Акрон - Локомотив
14.03.2023, Вторник, 17:30 мск
Жигулевск, стадион
Кристалл
Трансляция:
Матч ТВ
Россия. Кубок, 1/4 финала
Акрон
-
Локомотив
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Рейтинг:
+476
the teacher
13 часов назад
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А Рукаку почему не играл?
0
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Рейтинг:
+2643
swot1205
14 часов назад
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дали в р о т москвичам на паровозе
0
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Рейтинг:
+50
Koni_Best_1
17 часов назад
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Акрон красавцы, давайте жмите паравозов
1
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