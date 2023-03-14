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Судьи
Главный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Помощники:
Роман Усачев, Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Игорь Панин
Материалы

Акрон - Локомотив

14.03.2023, Вторник, 17:30 мск Жигулевск, стадион Кристалл Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/4 финала Акрон - Локомотив
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    Рейтинг: +476

    the teacher 13 часов назад

    А Рукаку почему не играл?

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    Рейтинг: +2643

    swot1205 14 часов назад

    дали в р о т москвичам на паровозе

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    Рейтинг: +50

    Koni_Best_1 17 часов назад

    Акрон красавцы, давайте жмите паравозов

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