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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 19 февраля 2023
ЦСКА
19.02.2023, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Рубин
26'
А. Грицаенко
29'
О. Иванов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Рубин
86'
Замена
Д. Багаутдинов
️️️️
А. Мартынович
Желтая карточка
Г. Щенников
82'
81'
Замена
М. Костюков
️️️️
М. Уридия
77'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
А. Грицаенко
70'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
Р. Безруков
67'
Желтая карточка
А. Грицаенко
64'
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
М. Ширяев
61'
Замена
Д. Макаров
️️️️
А. Ломовицкий
54'
Замена
И. Рожков
️️️️
И. Самошников
52'
Красная карточка
И. Самошников
46'
Замена
Д. Митков
️️️️
Д. Фамейе
46'
Замена
М. Апшацев
️️️️
О. Иванов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
46'
Замена
Х. Медина
️️️️
Х. Карраскаль
46'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
И. Обляков
46'
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Кучаев
46'
Замена
М. Кисляк
️️️️
В. Мендес
46'
Замена
М. Мухин
️️️️
К. Глебов
46'
Замена
Е. Носков
️️️️
М. Гайич
46'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Мойзес
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
В. Роша
46'
45'
Желтая карточка
А. Мартынович
44'
Желтая карточка
М. Ширяев
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Иванов
Желтая карточка
В. Роша
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Грицаенко
Пенальти не реализован!
Х. Карраскаль
10'
9'
Желтая карточка
И. Самошников
8'
Желтая карточка
Р. Безруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
43
Денис Макаров
АП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
4-1-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Роша
90
Лукин
22
Гайич
5
Мендес
17
Глебов
18
Кучаев
10
Обляков
63
Чалов
15
Карраскаль
4-2-2-2
31
Беленов
27
Грицаенко
14
Мартынович
12
Ширяев
71
Самошников
23
Безруков
19
Иванов
11
Ломовицкий
18
Попов
7
Фамейе
25
Уридия
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
15
Карраскаль
28
Медина
28
Медина
15
Карраскаль
18
Кучаев
14
Зделар
14
Зделар
18
Кучаев
17
Глебов
16
Мухин
16
Мухин
17
Глебов
5
Мендес
31
Кисляк
31
Кисляк
5
Мендес
22
Гайич
91
Носков
91
Носков
22
Гайич
27
Мойзес
41
Ушаков
41
Ушаков
27
Мойзес
4
Роша
42
Щенников
42
Щенников
4
Роша
10
Обляков
19
Ермаков
19
Ермаков
10
Обляков
19
Иванов
6
Апшацев
6
Апшацев
19
Иванов
7
Фамейе
45
Митков
45
Митков
7
Фамейе
71
Самошников
71
Рожков
71
Рожков
71
Самошников
11
Ломовицкий
43
Макаров
43
Макаров
11
Ломовицкий
12
Ширяев
5
Ашурматов
5
Ашурматов
12
Ширяев
23
Безруков
7
Фаттахов
7
Фаттахов
23
Безруков
27
Грицаенко
4
Нижегородов
4
Нижегородов
27
Грицаенко
25
Уридия
77
Костюков
77
Костюков
25
Уридия
14
Мартынович
42
Багаутдинов
42
Багаутдинов
14
Мартынович
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
19
Ярослав Арбузов
ПВ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
86
Никита Корец
ВР
66
Никита Янович
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
19
Ярослав Арбузов
ПВ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
66
Никита Янович
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
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