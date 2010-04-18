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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлист
Ворскла - Металлист: обзор матча 18 апреля 2010
Ворскла
18.04.2010, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 26 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлист
Замена
А. Громов
️️️️
В. Сачко
+2
Замена
А. Чичиков
️️️️
Д. Есин
Желтая карточка
Г. Медведев
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
А. Антонов
️️️️
А. Рыкун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
77
Александру Оника
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Величко
16
Ярмаш
17
Чеснаков
4
Даллку
6
Цурри
0
Медведев
15
Кулаков
7
Есин
10
Маркоски
9
Янузи
17
Сачко
4-1-2-2-1
29
Горяинов
26
Обрадович
37
Бордиян
18
Гуйе
13
Фининьо
5
Шелаев
78
Валяев
8
Эдмар
0
Рыкун
16
Олейник
70
Жажа
7
Есин
18
Чичиков
18
Чичиков
7
Есин
17
Сачко
28
Громов
28
Громов
17
Сачко
16
Олейник
7
Лысенко
7
Лысенко
16
Олейник
0
Рыкун
69
Антонов
69
Антонов
0
Рыкун
Остались в запасе
Ворскла
Металлист
77
Олег Чуваев
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
77
Александру Оника
ЦП
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Металлист
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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