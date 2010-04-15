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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Таврия
Арсенал - Таврия: обзор матча 15 апреля 2010
Арсенал
15.04.2010, четверг, 16:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 6
Завершен
Таврия
5'
С. Закарлюка (П)
1'
А. Ковпак (П)
24'
С. Маркович
33'
А. Ковпак
57'
Ж. Любенович
69'
Ж. Любенович
72'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Таврия
Замена
И. Галюза
️️️️
Е. Луценко
Замена
Р. Гусев
️️️️
М. Шацких
Желтая карточка
М. Сирота
Замена
М. Сирота
️️️️
Ж. Любенович
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
С. Маркович
ГОЛ! 1:6!
А. Ковпак
ГОЛ! 1:5!
Ж. Любенович
ГОЛ! 1:4!
Ж. Любенович
Замена
С. Миколюнас
️️️️
И. Мазилу
ГОЛ! 1:3!
А. Ковпак
ГОЛ! 1:2!
С. Маркович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Закарлюка
1'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ковпак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
8
Сергей Зелди
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
3-4-2
1
Рева
6
Шоава
16
Евсеев
38
Ещенко
20
Закарлюка
16
Шацких
90
Богданов
4
Хомин
9
Воробей
7
Мазилу
4-4-2
1
Старцев
6
Джуричич
20
Монахов
80
Корнев
5
Маркович
15
Луценко
84
Голайдо
20
Матяж
22
Любенович
10
Фещук
39
Ковпак
7
Мазилу
13
Миколюнас
13
Миколюнас
7
Мазилу
16
Шацких
8
Гусев
8
Гусев
16
Шацких
22
Любенович
18
Сирота
18
Сирота
22
Любенович
15
Луценко
2
Галюза
2
Галюза
15
Луценко
5
Маркович
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
5
Маркович
Остались в запасе
Арсенал
Таврия
7
Ярослав Захаревич
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Сергей Зелди
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
7
Ярослав Захаревич
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
8
Сергей Зелди
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Статистика матча Арсенал - Таврия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Колос
Новости команд
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Арсенал
Таврия
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13
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1
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2021.05.06 18:49
5
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2021.07.11 20:05
1
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5
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13
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