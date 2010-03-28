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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 28 марта 2010
Таврия
28.03.2010, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 22 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
68'
Д. Голайдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
Замена
М. Сирота
️️️️
Д. Голайдо
+2
Замена
И. Матяж
️️️️
А. Ковпак
Замена
Ч. Танаса
️️️️
А. Годин
Замена
Ж. Сезар
️️️️
В. Боавентура
Желтая карточка
И. Галюза
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Замена
Соарес
️️️️
С. Кингсли
ГОЛ! 1:0!
Д. Голайдо
Замена
Е. Луценко
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
С. Кингсли
Желтая карточка
Д. Лазич
Желтая карточка
А. Годин
Желтая карточка
А. Корнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
8
Сергей Зелди
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-3-3
1
Старцев
20
Монахов
6
Джуричич
5
Маркович
80
Корнев
2
Галюза
22
Любенович
84
Голайдо
10
Фещук
20
Гигиадзе
39
Ковпак
3-2-3-2
81
Дишленкович
4
Прийма
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
98
Боавентура
22
Мхитарян
11
Годин
10
Лазич
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
84
Голайдо
18
Сирота
18
Сирота
84
Голайдо
39
Ковпак
20
Матяж
20
Матяж
39
Ковпак
20
Гигиадзе
15
Луценко
15
Луценко
20
Гигиадзе
98
Боавентура
0
Сезар
0
Сезар
98
Боавентура
39
Санни Кингсли
17
Соарес
17
Соарес
39
Санни Кингсли
11
Годин
22
Танаса
22
Танаса
11
Годин
Остались в запасе
Таврия
Металлург
8
Сергей Зелди
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
8
Сергей Зелди
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Таврия - Металлург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Металлург
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11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
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