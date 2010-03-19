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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 19 марта 2010
Металлург
19.03.2010, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 21 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
81'
Г. Мхитарян
11'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Б. Эль Каддури
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
М. Сержиу
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Годин
Замена
А. Годин
️️️️
В. Прийма
Замена
Т. Михалик
️️️️
Е. Хачериди
Замена
Соарес
️️️️
С. Кингсли
Замена
Т. Гиоане
️️️️
М. Нинкович
Замена
Ч. Янков
️️️️
В. Боавентура
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Милевский
Пас отдал
Ж. Маграо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
4
Василий Прийма
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Велизар Димитров
ЦП
10
Джордже Лазич
ПП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
36
Милош Нинкович
ЦП
30
Бадр Эль Каддури
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
16
Чавдар Янков
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-3-2
81
Дишленкович
98
Боавентура
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
4
Прийма
22
Мхитарян
18
Димитров
10
Лазич
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
4-1-4-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
44
Алмейда
34
Хачериди
10
Маграо
5
Вукоевич
26
Еременко
36
Нинкович
30
Эль Каддури
7
Ярмоленко
0
Милевский
98
Боавентура
16
Янков
16
Янков
98
Боавентура
4
Прийма
11
Годин
11
Годин
4
Прийма
39
Санни Кингсли
17
Соарес
17
Соарес
39
Санни Кингсли
34
Хачериди
17
Михалик
17
Михалик
34
Хачериди
36
Нинкович
0
Гиоане
0
Гиоане
36
Нинкович
30
Эль Каддури
10
Зозуля
10
Зозуля
30
Эль Каддури
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Металлург - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 21:55 (в записи)
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