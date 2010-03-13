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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 13 марта 2010
Динамо К
13.03.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
54'
А. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
Желтая карточка
Ж. Маграо
+3
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Р. Еременко
+2
Замена
И. Тимченко
️️️️
Д. Есин
Замена
Т. Михалик
️️️️
А. Милевский
Замена
А. Чичиков
️️️️
А. Оника
Желтая карточка
А. Матвеев
ГОЛ! 1:0!
А. Шевченко
Пас отдал
Ж. Маграо
Замена
️️️️
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
36
Милош Нинкович
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЛЗ
6
Дебатик Цурри
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
77
Александру Оника
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
7
Дмитрий Есин
ЦП
10
Йован Маркоски
ПП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
0
Филип Деспотовски
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
4-1-3-2
1
Шовковский
10
Маграо
44
Алмейда
34
Хачериди
21
Данило Силва
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
36
Нинкович
26
Еременко
0
Милевский
7
Шевченко
3-3-3-1
1
Долганский
15
Кулаков
6
Цурри
4
Даллку
5
Матвеев
0
Медведев
17
Чеснаков
10
Маркоски
7
Есин
77
Оника
9
Янузи
0
Милевский
17
Михалик
17
Михалик
0
Милевский
26
Еременко
10
Зозуля
10
Зозуля
26
Еременко
77
Оника
18
Чичиков
18
Чичиков
77
Оника
7
Есин
30
Тимченко
30
Тимченко
7
Есин
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
12
Сергей Величко
ВР
0
Филип Деспотовски
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
0
Филип Деспотовски
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Динамо К - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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