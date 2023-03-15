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Реал - Ливерпуль

15.03.2023, Среда, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Реал - Ливерпуль
Первый матч: 5 - 2
П1
2.2
Х
4
П2
2.9
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Матч начнется в 23:00 мск
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 21 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 2:5 Реал
Лига чемпионов (2021/2022)
Финал
28 мая, суббота 22:00 Ливерпуль 0:1 Реал
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 0:0 Реал
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
первый матч		 6 апреля, вторник 22:00 Реал 3:1 Ливерпуль
Лига чемпионов (2017/2018)
Финал
26 мая, суббота 21:45 Реал 3:1 Ливерпуль
Лига чемпионов (2014/2015), группа B
4 тур
4 ноября, вторник 22:45 Реал 1:0 Ливерпуль
3 тур
22 октября, среда 22:45 Ливерпуль 0:3 Реал
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 10 марта, вторник 22:45 Ливерпуль 4:0 Реал
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 25 февраля, среда 22:45 Реал 0:1 Ливерпуль
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