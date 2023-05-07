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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Урал
Нижний Новгород - Урал: обзор матча 07 мая 2023
Нижний Новгород
07.05.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Урал
88'
Желтая карточка
М. Бевеев
Замена
И. Берковский
️️️️
Н. Каккоев
83'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Стоцкий
82'
74'
Замена
Эмерсон
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
И. Жигулев
️️️️
Д. Глушаков
71'
65'
Замена
Р. Влут
️️️️
А. Каштанов
65'
Замена
А. Юшин
️️️️
Л. Ранджелович
65'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Л. Гогличидзе
Замена
А. Соколов
️️️️
Э. Севикян
59'
Замена
М. Янсане
️️️️
Т. Сулейманов
59'
45'
+2
Желтая карточка
С. Бегич
Желтая карточка
Я. Михайлов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Артем Соколов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
17
Лука Цулукидзе
АП
7
Александр Юшин
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
5
Масоэро
24
Гоцук
6
Юлдошев
22
Каккоев
89
Стоцкий
88
Глушаков
5
Михайлов
19
Севикян
99
Сулейманов
4-1-2-2-1
1
Помазун
22
Бевеев
46
Мамин
2
Бегич
3
Гогличидзе
75
Сиссе
5
Егорычев
33
Мишкич
77
Ранджелович
10
Бикфалви
79
Каштанов
88
Глушаков
10
Жигулев
10
Жигулев
88
Глушаков
19
Севикян
18
Соколов
18
Соколов
19
Севикян
22
Каккоев
17
Берковский
17
Берковский
22
Каккоев
89
Стоцкий
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
89
Стоцкий
99
Сулейманов
95
Янсане
95
Янсане
99
Сулейманов
10
Бикфалви
25
Эмерсон
25
Эмерсон
10
Бикфалви
3
Гогличидзе
15
Кулаков
15
Кулаков
3
Гогличидзе
77
Ранджелович
7
Юшин
7
Юшин
77
Ранджелович
79
Каштанов
20
Влут
20
Влут
79
Каштанов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Урал
57
Вячеслав Кротов
АП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Олег Баклов
ВР
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
17
Лука Цулукидзе
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
17
Лука Цулукидзе
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Нижний Новгород - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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