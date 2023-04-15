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Крылья Советов - Химки
Крылья Советов - Химки: обзор матча 15 апреля 2023
Крылья Советов
15.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Химки
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Коваленко
87'
Желтая карточка
Г. Бейл
86'
78'
Желтая карточка
П. Голубович
Желтая карточка
А. Рахманович
76'
Желтая карточка
А. Коваленко
69'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Б. Гарре
67'
67'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Руденко
61'
Желтая карточка
Н. Главчич
Замена
А. Зуев
️️️️
Н. Рассказов
61'
Замена
В. Шитов
️️️️
М. Витюгов
61'
Желтая карточка
Ф. Костанца
58'
56'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Б. Магомедов
56'
Замена
М. Гильерме
️️️️
А. Долгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
99
Никита Хлусов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
8
Витюгов
8
Коваленко
7
Гарре
15
Рассказов
77
Писарский
3-2-2-2-1
1
Митрюшкин
30
Идову
5
Андраде
50
Лысцов
2
Голубович
5
Антич
99
Гулиев
12
Бикел
97
Магомедов
19
Руденко
11
Долгов
7
Гарре
11
Рахманович
11
Рахманович
7
Гарре
8
Коваленко
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Коваленко
15
Рассказов
17
Зуев
17
Зуев
15
Рассказов
8
Витюгов
73
Шитов
73
Шитов
8
Витюгов
97
Магомедов
35
Главчич
35
Главчич
97
Магомедов
11
Долгов
95
Гильерме
95
Гильерме
11
Долгов
19
Руденко
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Руденко
Остались в запасе
Крылья Советов
Химки
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Химки
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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