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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Химки
ЦСКА - Химки: обзор матча 09 апреля 2023
ЦСКА
09.04.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Химки
33'
И. Обляков
37'
Б. Зайнутдинов
61'
Х. Карраскаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Химки
Желтая карточка
М. Мухин
89'
88'
Желтая карточка
Л. Скворцов
Замена
М. Мухин
️️️️
И. Обляков
84'
83'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
П. Голубович
82'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
М. Гильерме
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Ф. Чалов
71'
Замена
Е. Носков
️️️️
Б. Зайнутдинов
71'
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Роша
70'
67'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Руденко
67'
Замена
М. Гбане
️️️️
Б. Магомедов
ГОЛ! 3:0!
Х. Карраскаль
Пас отдал
Мойзес
61'
46'
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Садыгов
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
А. Заболотный
46'
ГОЛ! 2:0!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
И. Обляков
37'
ГОЛ! 1:0!
И. Обляков
Пас отдал
Ф. Чалов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЛАЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
7
Илья Садыгов
ЛАЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
97
Бутта Магомедов
ПАЗ
5
Никола Антич
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
19
Александр Руденко
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
71
Данил Казанцев
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
3-3-1-1-2
49
Тороп
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
19
Зайнутдинов
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
4-3-1-2
1
Митрюшкин
3
Чежия
5
Андраде
17
Тассано
2
Голубович
97
Магомедов
5
Антич
7
Садыгов
99
Гулиев
95
Гильерме
19
Руденко
19
Зайнутдинов
91
Носков
91
Носков
19
Зайнутдинов
4
Роша
14
Набабкин
14
Набабкин
4
Роша
10
Обляков
16
Мухин
16
Мухин
10
Обляков
91
Заболотный
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Заболотный
63
Чалов
19
Ермаков
19
Ермаков
63
Чалов
2
Голубович
2
Скворцов
2
Скворцов
2
Голубович
97
Магомедов
24
Гбане
24
Гбане
97
Магомедов
19
Руденко
8
Хубулов
8
Хубулов
19
Руденко
7
Садыгов
11
Долгов
11
Долгов
7
Садыгов
95
Гильерме
84
Дулаев
84
Дулаев
95
Гильерме
Остались в запасе
ЦСКА
Химки
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча ЦСКА - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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