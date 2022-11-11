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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ахмат
Нижний Новгород - Ахмат: обзор матча 11 ноября 2022
Нижний Новгород
11.11.2022, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
20'
Я. Михайлов
52'
Т. Сулейманов
70'
Д. Рыбчинский
73'
В. Ильин
86'
А. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ахмат
Желтая карточка
Д. Корнюшин
90'
+3
86'
ГОЛ! 3:2!
А. Тимофеев
Замена
И. Жигулев
️️️️
М. Майга
80'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
И. Юлдошев
79'
73'
ГОЛ! 3:1!
В. Ильин
Пас отдал
Е. Харин
ГОЛ! 3:0!
Д. Рыбчинский
Пас отдал
К. Шильцов
70'
66'
Замена
Е. Харин
️️️️
Л. Садулаев
59'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Камилов
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
М. Янсане
57'
Замена
К. Шильцов
️️️️
В. Кротов
57'
Желтая карточка
И. Юлдошев
55'
ГОЛ! 2:0!
Т. Сулейманов
52'
50'
Желтая карточка
Б. Бериша
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
И. Олейников
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Конате
Желтая карточка
В. Кротов
42'
ГОЛ! 1:0!
Я. Михайлов
Пас отдал
Т. Сулейманов
20'
Желтая карточка
М. Майга
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-2-2
25
Нигматуллин
2
Александров
5
Масоэро
14
Агапов
6
Юлдошев
8
Майга
44
Корнюшин
5
Михайлов
57
Кротов
99
Сулейманов
95
Янсане
3-1-3-2-1
88
Шелия
4
Быстров
44
Журавлев
8
Богосавац
94
Тимофеев
0
Швец
18
Камилов
7
Садулаев
7
Бериша
19
Олейников
13
Конате
6
Юлдошев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
6
Юлдошев
8
Майга
10
Жигулев
10
Жигулев
8
Майга
57
Кротов
7
Шильцов
7
Шильцов
57
Кротов
95
Янсане
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
95
Янсане
7
Садулаев
59
Харин
59
Харин
7
Садулаев
19
Олейников
5
Трошечкин
5
Трошечкин
19
Олейников
18
Камилов
25
Агаларов
25
Агаларов
18
Камилов
13
Конате
98
Ильин
98
Ильин
13
Конате
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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