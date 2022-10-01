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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 01 октября 2022
Локомотив
01.10.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Урал
90+2'
Д. Баринов
90+3'
И. Игнатьев
7'
А. Каштанов
41'
А. Юшин
62'
Л. Ранджелович
65'
Д. Мишкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Урал
ГОЛ! 2:4!
И. Игнатьев
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Д. Баринов
Пас отдал
В. Изидор
90'
+2
73'
Желтая карточка
И. Сиссе
70'
Замена
О. Урунов
️️️️
А. Юшин
70'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Л. Ранджелович
65'
ГОЛ! 0:4!
Д. Мишкич
Замена
И. Игнатьев
️️️️
К. Марадишвили
65'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
П. Габриэл
65'
63'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
М. Бевеев
63'
Замена
Р. Влут
️️️️
А. Каштанов
62'
ГОЛ! 0:3!
Л. Ранджелович
Пас отдал
Ю. Газинский
57'
Желтая карточка
М. Бевеев
Замена
М. Митай
️️️️
Д. Керк
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Юшин
Пас отдал
Л. Ранджелович
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Каштанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
20
Рай Влут
ЦФ
4-1-1-3-1
53
Худяков
21
Тикнизян
4
Едвай
27
Магкеев
24
Ненахов
93
Карпукас
22
Марадишвили
7
Педро Габриэл
21
Миранчук
9
Керк
18
Изидор
4-1-2-2-1
1
Помазун
22
Бевеев
2
Бегич
25
Эмерсон
3
Гогличидзе
75
Сиссе
33
Мишкич
18
Газинский
77
Ранджелович
7
Юшин
79
Каштанов
9
Керк
2
Митай
2
Митай
9
Керк
7
Педро Габриэл
27
Живоглядов
27
Живоглядов
7
Педро Габриэл
21
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
21
Миранчук
22
Марадишвили
18
Игнатьев
18
Игнатьев
22
Марадишвили
22
Бевеев
15
Кулаков
15
Кулаков
22
Бевеев
7
Юшин
11
Урунов
11
Урунов
7
Юшин
77
Ранджелович
14
Железнов
14
Железнов
77
Ранджелович
79
Каштанов
20
Влут
20
Влут
79
Каштанов
Остались в запасе
Локомотив
Урал
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
40
Франсуа Камано
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
40
Франсуа Камано
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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