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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Мали
Тунис - Мали: обзор матча 12 января 2022
Тунис
12.01.2022, среда, 16:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Мали
48'
И. Коне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Мали
87'
Красная карточка
Э. Билал Туре
Замена
С. Жазири
️️️️
Б. Ифа
82'
81'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Дженепо
81'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
А. Айдара
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Н. Слити
79'
Пенальти не реализован!
В. Хазри
77'
73'
Замена
К. Кулибали
️️️️
И. Коне
73'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Траоре
Замена
А. Слимане
️️️️
Э. Лайдуни
67'
59'
Замена
И. Биссума
️️️️
А. Траоре
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Коне
Желтая карточка
Э. Скири
47'
Замена
С. Хауи
️️️️
А. Меджбри
46'
33'
Желтая карточка
М. Дженепо
Желтая карточка
Х. Маслуси
22'
18'
Желтая карточка
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
10
Аннибал Меджбри
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Наим Слити
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Мали
1
Ибрахим Мункоро
ВР
0
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
0
Мусса Дженепо
ЛВ
8
Диадай Самассеку
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
21
Адама Траоре
ЦФ
18
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
4
Омар Рекик
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Анис Слимане
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
1
Фарук Бен Мустафа
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
2
Али Абди
ЦФ
18
Гилан Чаалани
ЦФ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦФ
0
Йоанн Тузгар
ЦФ
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
10
Калифа Кулибали
ЦФ
3-3-1-3
22
Бен Саид
2
Ифа
3
Тальби
6
Бронн
12
Маалул
17
Скири
21
Маслуси
14
Лайдуни
23
Слити
10
Хазри
10
Меджбри
4-1-1-1-3
1
Мункоро
2
Траоре
17
Сако
5
Куяте
0
Айдара
8
Самассеку
4
Айдара
0
Дженепо
18
Коне
21
Траоре
14
Траоре
14
Лайдуни
25
Слимане
25
Слимане
14
Лайдуни
10
Меджбри
7
Хауи
7
Хауи
10
Меджбри
2
Ифа
27
Жазири
27
Жазири
2
Ифа
23
Слити
0
Тузгар
0
Тузгар
23
Слити
4
Айдара
11
Кулибали
11
Кулибали
4
Айдара
21
Траоре
10
Биссума
10
Биссума
21
Траоре
14
Траоре
10
Думбия
10
Думбия
14
Траоре
0
Дженепо
9
Туре
9
Туре
0
Дженепо
18
Коне
10
Кулибали
10
Кулибали
18
Коне
Остались в запасе
Тунис
Мали
16
Аймен Дамен
ВР
4
Омар Рекик
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Хамза Рафья
ЦП
1
Фарук Бен Мустафа
ЦФ
2
Али Абди
ЦФ
18
Гилан Чаалани
ЦФ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
4
Омар Рекик
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Хамза Рафья
ЦП
1
Фарук Бен Мустафа
ЦФ
2
Али Абди
ЦФ
18
Гилан Чаалани
ЦФ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦФ
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
Главный тренер
Мондер Кебайер
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Статистика матча Тунис - Мали
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Лимбе
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