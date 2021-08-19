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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Алашкерт
Рейнджерс - Алашкерт: обзор матча 19 августа 2021
Рейнджерс
19.08.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Алашкерт
67'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рейнджерс - Алашкерт
Желтая карточка
С. Дэвис
84'
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
83'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
81'
73'
Желтая карточка
Джеймс
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
67'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
46'
Вторая желтая
Д. Ландстрем
43'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
33'
16'
Желтая карточка
Д. Больевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Алашкерт
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
55
Тиаго Камета
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
21
Дидье Кадио
ЦФ
9
Румян Овсепян
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
5
Джеймс
ЦФ
20
Агван Папикян
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦФ
Алашкерт
17
Артак Едигарян
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
22
Хеландер
6
Голдсон
2
Тавернье
10
Дэвис
6
Ландстрем
18
Арибо
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
1-1-1-5
33
Восканян
10
Григорян
10
Хурцидзе
9
Овсепян
70
Эмбалу
20
Папикян
5
Джеймс
1
Чанчаревич
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
Остались в запасе
Рейнджерс
Алашкерт
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
17
Артак Едигарян
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦФ
Остались в запасе
17
Артак Едигарян
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Рейнджерс - Алашкерт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Информация о матче
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