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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Алашкерт - Рейнджерс
Алашкерт - Рейнджерс: обзор матча 26 августа 2021
Алашкерт
26.08.2021, четверг, 18:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алашкерт - Рейнджерс
Желтая карточка
В. Крючков
90'
+3
Замена
Г. Агекян
️️️️
Ж. Эмбалу
87'
81'
Желтая карточка
Б. Баришич
Замена
В. Гоме
️️️️
А. Григорян
75'
64'
Замена
С. Иттен
️️️️
Я. Хаджи
Замена
Н. Танков
️️️️
А. Глишич
61'
Замена
В. Безекур
️️️️
Р. Овсепян
46'
Вторая желтая
Джеймс
40'
Желтая карточка
Джеймс
36'
27'
Желтая карточка
К. Голдсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алашкерт
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
55
Владислав Крючков
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
5
Джеймс
ЦФ
9
Румян Овсепян
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
55
Тиаго Камета
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
Рейнджерс
44
Джей Хогарт
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
1-1-1-5
33
Восканян
10
Григорян
10
Хурцидзе
9
Овсепян
1
Чанчаревич
55
Камета
33
Больевич
5
Джеймс
4-1-4-1-1
2
Паттерсон
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
2
МакКрори
37
Эрфилд
18
Камара
10
Дэвис
18
Арибо
10
Хаджи
9
Морелос
10
Глишич
7
Танков
7
Танков
10
Глишич
70
Эмбалу
77
Агекян
77
Агекян
70
Эмбалу
9
Овсепян
16
Безекур
16
Безекур
9
Овсепян
10
Григорян
7
Гоме
7
Гоме
10
Григорян
10
Хаджи
10
Иттен
10
Иттен
10
Хаджи
Остались в запасе
Алашкерт
Рейнджерс
1
Давид Юрченко
ВР
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
44
Джей Хогарт
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
Остались в запасе
44
Джей Хогарт
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Алашкерт - Рейнджерс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
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