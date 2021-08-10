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Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Мальме
Рейнджерс - Мальме: обзор матча 10 августа 2021
Рейнджерс
10.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Мальме
19'
А. Морелос
53'
А. Чолак
58'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рейнджерс - Мальме
83'
Замена
Ф. Беймо
️️️️
Ж. Инге Бергет
78'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
74'
Замена
Э. Ракип
️️️️
В. Бирманчевич
Замена
Я. Хаджи
️️️️
С. Эрфилд
70'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Райт
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Чолак
Пас отдал
С. Рикс
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Чолак
Пас отдал
А. Кристиансен
Желтая карточка
А. Морелос
51'
45'
+1
Вторая желтая
И. Бонке
41'
Желтая карточка
И. Бонке
Желтая карточка
А. МакГрегор
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
8
Инносент Бонке
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Рейнджерс
44
Джей Хогарт
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Стефен Келли
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Мальме
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
6
Эрдаль Ракип
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
37
Эрфилд
10
Дэвис
18
Арибо
11
Райт
77
Кент
9
Морелос
3-3-4
27
Далин
15
Ахмедходжич
4
Нильсен
4
Мойсандер
10
Кристиансен
5
Рикс
6
Левицки
14
Бергет
14
Чолак
8
Бонке
7
Бирманчевич
37
Эрфилд
10
Хаджи
10
Хаджи
37
Эрфилд
11
Райт
10
Сакала
10
Сакала
11
Райт
14
Бергет
2
Беймо
2
Беймо
14
Бергет
7
Бирманчевич
6
Ракип
6
Ракип
7
Бирманчевич
Остались в запасе
Рейнджерс
Мальме
2
Росс МакКрори
ОП
44
Джей Хогарт
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стефен Келли
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
44
Джей Хогарт
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стефен Келли
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Рейнджерс - Мальме
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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