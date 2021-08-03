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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Рейнджерс
Мальме - Рейнджерс: обзор матча 03 августа 2021
Мальме
03.08.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Рейнджерс
47'
С. Рикс
49'
В. Бирманчевич
90+5'
С. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мальме - Рейнджерс
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Р. Кент
Замена
Э. Ракип
️️️️
А. Кристиансен
89'
Замена
Ф. Беймо
️️️️
С. Рикс
88'
Замена
А. Налич
️️️️
В. Бирманчевич
74'
70'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Желтая карточка
Л. Нильсен
67'
63'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Иттен
Желтая карточка
Н. Мойсандер
52'
ГОЛ! 2:0!
В. Бирманчевич
Пас отдал
А. Кристиансен
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Рикс
Пас отдал
В. Бирманчевич
47'
43'
Желтая карточка
С. Иттен
38'
Желтая карточка
Б. Баришич
Желтая карточка
С. Рикс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
8
Инносент Бонке
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Мальме
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
6
Эрдаль Ракип
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Рейнджерс
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Янис Хаджи
АП
10
Стефен Келли
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-3-4
27
Далин
4
Мойсандер
4
Нильсен
15
Ахмедходжич
6
Левицки
10
Кристиансен
5
Рикс
7
Бирманчевич
14
Бергет
14
Чолак
8
Бонке
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
37
Эрфилд
10
Дэвис
6
Ландстрем
77
Кент
11
Райт
10
Иттен
7
Бирманчевич
7
Налич
7
Налич
7
Бирманчевич
5
Рикс
2
Беймо
2
Беймо
5
Рикс
10
Кристиансен
6
Ракип
6
Ракип
10
Кристиансен
10
Иттен
10
Сакала
10
Сакала
10
Иттен
Остались в запасе
Мальме
Рейнджерс
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
2
Росс МакКрори
ОП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
10
Стефен Келли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
10
Стефен Келли
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Мальме - Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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