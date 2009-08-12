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Расписание матчей
Россия - Аргентина
Россия - Аргентина: обзор матча 12 августа 2009
Россия
12.08.2009, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Аргентина
18'
И. Семшов
78'
Р. Павлюченко
45'
С. Агуэро
46'
Лисандро
60'
Х. Датоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Аргентина
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Замена
П. Погребняк
️️️️
И. Семшов
ГОЛ! 2:3!
Р. Павлюченко
Замена
В. Березуцкий
️️️️
Д. Колодин
Замена
Э. Лавесси
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 1:3!
Х. Датоло
Замена
Х. Датоло
️️️️
М. Родригес
Замена
А. Дзагоев
️️️️
С. Семак
Замена
️️️️
Н. Бурдиссо
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
Замена
Лисандро
️️️️
Д. Милито
ГОЛ! 1:2!
Лисандро
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
К. Зырянов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Денис Колодин
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
11
Сергей Семак
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
23
Игорь Семшов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
6
Габриэль Хайнце
ЛЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Хавьер Дзанетти
ПЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
14
Хавьер Маскерано
(К)
ЦП
22
Диего Милито
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Алдонин
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
0
Хесус Датоло
ЛП
9
Лисандро
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-1-4-1
1
Акинфеев
5
Янбаев
4
Игнашевич
15
Колодин
2
Анюков
7
Денисов
10
Аршавин
11
Семак
10
Зырянов
23
Семшов
11
Кержаков
3-4-1
23
Андухар
8
Дзанетти
4
Бурдиссо
6
Хайнце
0
Родригес
14
Маскерано
22
Милито
17
Гутьеррес
9
Агуэро
15
Колодин
24
Березуцкий
24
Березуцкий
15
Колодин
11
Семак
9
Дзагоев
9
Дзагоев
11
Семак
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
23
Семшов
20
Погребняк
20
Погребняк
23
Семшов
0
Родригес
0
Датоло
0
Датоло
0
Родригес
22
Милито
9
Лисандро
9
Лисандро
22
Милито
9
Агуэро
22
Лавесси
22
Лавесси
9
Агуэро
Остались в запасе
Россия
Аргентина
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
Главный тренер
Диего Марадона
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Алдонин
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Диего Марадона
Статистика матча Россия - Аргентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
РЖД-Арена
Новости команд
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