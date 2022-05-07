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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Сочи
ЦСКА - Сочи: обзор матча 07 мая 2022
ЦСКА
07.05.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
10'
А. Макарчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Сочи
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Красная карточка
И. Ахметов
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Прохин
84'
Замена
В. Ангбан
️️️️
А. Юсупов
84'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Мухин
77'
67'
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Дркушич
66'
Замена
К. Заика
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Ж. Гбамен
65'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Х. Карраскаль
58'
57'
Желтая карточка
В. Дркушич
56'
Желтая карточка
Д. Адамов
Желтая карточка
Ж. Гбамен
36'
27'
Желтая карточка
И. Попов
27'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
И. Попов
26'
Травма
И. Попов
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Макарчук
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
15
Хорхе Карраскаль
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
16
Максим Мухин
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ПАЗ
34
Тимофей Маргасов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
22
Жоаозиньо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Тороп
42
Щенников
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
5
Гбамен
15
Карраскаль
16
Мухин
10
Обляков
97
Языджи
91
Заболотный
3-3-2-1-1
16
Адамов
16
Дркушич
5
Родригао
32
Терехов
15
Цаллагов
34
Маргасов
17
Макарчук
4
Юсупов
16
Нобоа
71
Попов
22
Жоаозиньо
5
Гбамен
41
Ушаков
41
Ушаков
5
Гбамен
16
Мухин
97
Ахметов
97
Ахметов
16
Мухин
15
Карраскаль
21
Эджуке
21
Эджуке
15
Карраскаль
16
Дркушич
27
Прохин
27
Прохин
16
Дркушич
22
Жоаозиньо
27
Заика
27
Заика
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
7
Ангбан
7
Ангбан
4
Юсупов
Мелкадзе
18
Бурмистров
18
Бурмистров
Мелкадзе
71
Попов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
71
Попов
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча ЦСКА - Сочи
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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