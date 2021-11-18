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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе
Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 18 ноября 2021
Америка Минейро
18.11.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе
Замена
M. Toscano
️️️️
Жуниньо
90'
+4
Замена
Андерсон
️️️️
P.
89'
73'
Замена
A.
️️️️
D.
73'
Замена
З. Роберто
️️️️
B. Montenegro
Желтая карточка
Жуниньо
68'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
63'
Замена
Жуниньо
️️️️
M. Zárate
63'
46'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Рональд
Замена
L. Santos
️️️️
Але
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
16
Але
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
26
Brian Montenegro
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
Америка Минейро
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
5
8
Жуниньо
99
11
Азеведо
16
Але
7
Адемир
1-1-5
14
18
16
Кариус
10
35
Рональд
5
Маранхао
17
Фрейтас
16
Але
0
0
16
Але
2
3
Андерсон
3
Андерсон
2
8
Жуниньо
20
20
8
Жуниньо
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
23
0
0
23
12
Жефферсон
12
Жефферсон
26
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
26
35
Рональд
44
Торо
44
Торо
35
Рональд
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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