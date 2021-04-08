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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 08 апреля 2021
Арсенал
08.04.2021, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
ЦСКА
33'
Е. Луценко
48'
В. Карпов
86'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - ЦСКА
90'
+6
Желтая карточка
Н. Тикнизян
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Г. Григалава
90'
+1
88'
Замена
И. Шкурин
️️️️
Ф. Чалов
88'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Марадишвили
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Фернандес
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Ломовицкий
71'
70'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
И. Обляков
Замена
К. Кангва
️️️️
С. Ткачев
70'
60'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Г. Щенников
60'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Сигурдссон
Замена
Э. Кангва
️️️️
К. Панченко
60'
Замена
Т. Бурлак
️️️️
А. Довбня
60'
Вторая желтая
Е. Луценко
55'
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Карпов
Пас отдал
А. Сигурдссон
Желтая карточка
К. Панченко
47'
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
Пас отдал
И. Коновалов
33'
23'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Е. Луценко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
45
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Ивица Олич
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
55
Валерий Громыко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
4-3-1-2
50
Шамов
88
Григалава
56
Довбня
4
Бауэр
26
Хлусевич
11
Ткачев
70
Костадинов
17
Коновалов
11
Ломовицкий
48
Луценко
8
Панченко
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
62
Карпов
78
Дивеев
42
Щенников
22
Марадишвили
10
Сигурдссон
45
Влашич
21
Эджуке
63
Чалов
10
Обляков
88
Григалава
83
Пантелеев
83
Пантелеев
88
Григалава
11
Ткачев
42
Кангва
42
Кангва
11
Ткачев
8
Панченко
10
Кангва
10
Кангва
8
Панченко
56
Довбня
90
Бурлак
90
Бурлак
56
Довбня
42
Щенников
21
Тикнизян
21
Тикнизян
42
Щенников
10
Обляков
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Обляков
22
Марадишвили
97
Ахметов
97
Ахметов
22
Марадишвили
10
Сигурдссон
23
Рондон
23
Рондон
10
Сигурдссон
63
Чалов
17
Шкурин
17
Шкурин
63
Чалов
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
17
Юрий Ковалев
ПП
36
Михаил Левашов
ВР
55
Валерий Громыко
АП
88
Артем Сокол
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
Главный тренер
Ивица Олич
Остались в запасе
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
17
Юрий Ковалев
ПП
36
Михаил Левашов
ВР
55
Валерий Громыко
АП
88
Артем Сокол
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Ивица Олич
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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