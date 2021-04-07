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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Локомотив
Сочи - Локомотив: обзор матча 07 апреля 2021
Сочи
07.04.2021, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Локомотив
70'
А. Юсупов
44'
Ф. Смолов
63'
Ф. Смолов
90+6'
Ф. Камано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сочи - Локомотив
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Ф. Камано
Замена
М. Дуганджич
️️️️
И. Миладинович
90'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Юсупов
90'
79'
Замена
С. Магкеев
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Заболотный
79'
78'
Желтая карточка
М. Рыбус
ГОЛ! 1:2!
А. Юсупов
Пас отдал
И. Цаллагов
70'
67'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Куликов
67'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Ф. Смолов
67'
Замена
М. Серкейра
️️️️
В. Чорлука
63'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Рыбус
62'
Желтая карточка
Гилерме
Желтая карточка
И. Миладинович
56'
56'
Замена
Д. Баринов
️️️️
М. Мухин
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Н. Бурмистров
54'
53'
Желтая карточка
М. Мухин
Вторая желтая
К. Заика
50'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
В. Чорлука
Желтая карточка
К. Заика
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
14
Эрик Варданян
АП
45
Марко Дуганджич
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Адамов
2
Маммана
32
Мевля
45
Миладинович
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
91
Заболотный
3-3-2-2
1
Гилерме
14
Чорлука
23
Пабло
31
Рыбус
25
Куликов
16
Мухин
20
Крыховяк
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
90
Смолов
99
Лисакович
18
Бурмистров
34
Маргасов
34
Маргасов
18
Бурмистров
4
Юсупов
19
Руденко
19
Руденко
4
Юсупов
45
Миладинович
45
Дуганджич
45
Дуганджич
45
Миладинович
91
Заболотный
14
Барсов
14
Барсов
91
Заболотный
90
Смолов
40
Камано
40
Камано
90
Смолов
14
Чорлука
26
Серкейра
26
Серкейра
14
Чорлука
20
Рыбчинский
27
Магкеев
27
Магкеев
20
Рыбчинский
25
Куликов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
25
Куликов
16
Мухин
6
Баринов
6
Баринов
16
Мухин
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
14
Эрик Варданян
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
14
Эрик Варданян
АП
Остались в запасе
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Сочи - Локомотив
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Фишт
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