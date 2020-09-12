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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Сочи
Ахмат - Сочи: обзор матча 12 сентября 2020
Ахмат
12.09.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
24'
К. Нобоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Сочи
90'
+4
Желтая карточка
Т. Маргасов
Замена
А. Швец
️️️️
Исмаэл
85'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Тимофеев
85'
Замена
О. Иванов
️️️️
М. Ненахов
76'
73'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
А. Руденко
73'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Е. Харин
️️️️
В. Ильин
65'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Понсе
65'
39'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
19
Александр Руденко
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
3-3-1-1-2
88
Шелия
15
Пуцко
23
Нижич
4
Быстров
8
Богосавац
94
Тимофеев
24
Ненахов
11
Исмаэл
7
Бериша
9
Понсе
98
Ильин
3-3-2-2
35
Джанаев
32
Терехов
2
Маммана
32
Мевля
34
Маргасов
15
Цаллагов
3
Набиуллин
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
19
Руденко
98
Ильин
59
Харин
59
Харин
98
Ильин
94
Тимофеев
10
Умаев
10
Умаев
94
Тимофеев
11
Исмаэл
0
Швец
0
Швец
11
Исмаэл
24
Ненахов
19
Иванов
19
Иванов
24
Ненахов
9
Понсе
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Понсе
19
Руденко
25
Пруцев
25
Пруцев
19
Руденко
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Ахмат
Сочи
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ахмат - Сочи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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