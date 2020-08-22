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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Динамо
Арсенал - Динамо: обзор матча 22 августа 2020
Арсенал
22.08.2020, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
23'
Д. Лесовой
74'
Д. Лесовой (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Э. Кангва
90'
+1
Замена
Г. Костадинов
️️️️
Г. Чаушич
86'
Замена
Е. Шамов
️️️️
А. Нигматуллин
86'
84'
Желтая карточка
В. Грулев
80'
Замена
А. Терехов
️️️️
М. Филипп
79'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
75'
Замена
В. Грулев
️️️️
Н. Комличенко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Лесовой
74'
Желтая карточка
Э. Кангва
65'
Желтая карточка
В. Громыко
63'
59'
Замена
Н. Моро
️️️️
Д. Фомин
Желтая карточка
Р. Бауэр
58'
Замена
В. Громыко
️️️️
К. Комбаров
51'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Ю. Ковалев
51'
46'
Замена
С. Игбун
️️️️
К. Н'Жи
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
С. Шиманьски
Желтая карточка
Г. Чаушич
38'
35'
Желтая карточка
Д. Фомин
ГОЛ! 1:0!
Д. Лесовой
Пас отдал
Е. Луценко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
3-5-1-1
25
Нигматуллин
90
Бурлак
88
Сокол
9
Комбаров
88
Лесовой
4
Бауэр
42
Кангва
23
Чаушич
17
Ковалев
10
Кангва
48
Луценко
4-2-2-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
18
Ордец
4
Евгеньев
7
Скопинцев
74
Фомин
77
Каборе
9
Н'Жи
17
Шиманьски
27
Комличенко
26
Филипп
9
Комбаров
55
Громыко
55
Громыко
9
Комбаров
25
Нигматуллин
50
Шамов
50
Шамов
25
Нигматуллин
17
Ковалев
26
Хлусевич
26
Хлусевич
17
Ковалев
23
Чаушич
70
Костадинов
70
Костадинов
23
Чаушич
10
Кангва
17
Аджоев
17
Аджоев
10
Кангва
17
Шиманьски
17
Карапузов
17
Карапузов
17
Шиманьски
27
Комличенко
27
Грулев
27
Грулев
27
Комличенко
74
Фомин
6
Моро
6
Моро
74
Фомин
26
Филипп
11
Терехов
11
Терехов
26
Филипп
9
Н'Жи
44
Игбун
44
Игбун
9
Н'Жи
Остались в запасе
Арсенал
Динамо
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Динамо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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