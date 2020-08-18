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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Арсенал
Краснодар - Арсенал: обзор матча 18 августа 2020
Краснодар
18.08.2020, вторник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
35'
С. Петров
66'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Арсенал
Замена
А. Мацукатов
️️️️
М. Берг
89'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Ю. Газинский
84'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Вандерсон
83'
76'
Замена
Т. Бурлак
️️️️
М. Беляев
76'
Замена
Л. Банда
️️️️
Д. Лесовой
Замена
В. Классон
️️️️
К. Ольссон
75'
Желтая карточка
К. Ольссон
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Берг
Пас отдал
Ю. Газинский
66'
Желтая карточка
М. Берг
64'
Желтая карточка
С. Петров
62'
61'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
К. Комбаров
61'
Замена
С. Ткачев
️️️️
И. Горбатенко
54'
Желтая карточка
Г. Чаушич
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Р. Кабелла
46'
37'
Желтая карточка
Р. Бауэр
ГОЛ! 1:0!
С. Петров
Пас отдал
М. Берг
35'
Желтая карточка
Д. Уткин
27'
19'
Замена
А. Довбня
️️️️
А. Денисов
16'
Желтая карточка
А. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-3-1-2
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
31
Кайо
98
Петров
18
Газинский
8
Ольссон
47
Уткин
5
Кабелла
33
Берг
94
Вандерсон
3-5-1-1
25
Нигматуллин
9
Комбаров
71
Денисов
6
Беляев
17
Ковалев
4
Бауэр
23
Чаушич
70
Костадинов
88
Лесовой
23
Горбатенко
48
Луценко
94
Вандерсон
90
Кутовой
90
Кутовой
94
Вандерсон
33
Берг
15
Мацукатов
15
Мацукатов
33
Берг
18
Газинский
88
Камболов
88
Камболов
18
Газинский
8
Ольссон
7
Классон
7
Классон
8
Ольссон
5
Кабелла
93
Сулейманов
93
Сулейманов
5
Кабелла
88
Лесовой
19
Банда
19
Банда
88
Лесовой
6
Беляев
90
Бурлак
90
Бурлак
6
Беляев
71
Денисов
56
Довбня
56
Довбня
71
Денисов
9
Комбаров
26
Хлусевич
26
Хлусевич
9
Комбаров
23
Горбатенко
11
Ткачев
11
Ткачев
23
Горбатенко
Остались в запасе
Краснодар
Арсенал
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
55
Валерий Громыко
АП
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
Остались в запасе
55
Валерий Громыко
АП
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Краснодар - Арсенал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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